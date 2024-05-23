Токаев встретился с заместителем премьер-министра Сингапура

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял заместителя премьер-министра – координирующего министра по экономической политике Сингапура Хенг Суи Кеата, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"В ходе встречи президент Казахстана выразил благодарность Правительству Сингапура за организацию Казахско-сингапурского бизнес-форума. По его словам, это мероприятие послужит для казахстанских и сингапурских компаний хорошим стимулом к поиску новых возможностей на рынках двух стран. Глава государства рассказал о проводимых в Казахстане комплексных реформах, направленных на повышение конкурентоспособности национальной экономики и создание комфортных условий для потенциальных инвесторов", - говорится в сообщении.

Хенг Суи Кеат отметил, что Казахстан и Сингапур могут содействовать расширению сотрудничества между странами Центральной Азии и АСЕАН.



Касым-Жомарт Токаев и Хенг Суи Кеат выразили готовность к дальнейшему укреплению партнерства путем взаимодействия правительственных и бизнес-структур.



Собеседники также обменялись мнениями по вопросам государственного строительства и глобальной экономики, включая цифровизацию, развитие технологий, искусственного интеллекта и человеческого капитала.

Ранее сообщалось, глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Сингапур.

Токаев провел переговоры с президентом Сингапура Тарманом Шанмугаратнамом. Позже глава государства провел встречу с премьер-министром Сингапура.