Рабочая поездка Касым-Жомарта Токаева в область Жетісу продолжилась посещением Каратальского района. В селе Ескельды би Президент осмотрел Дом культуры и спортивный комплекс, введенные в эксплуатацию в этом году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

При Доме культуры, построенном за счет средств местного бюджета и рассчитанном на 150 мест, действуют библиотека и ряд творческих коллективов, среди которых ансамбли бабушек и домбристов, танцевальный кружок.

Глава государства посетил сельскую библиотеку. На встрече с юными талантами Касым-Жомарт Токаев пожелал им стать достойными гражданами нашей страны.

Президент подарил Дому культуры музыкальное оборудование и картину художника А.Баяндина.

В этом году в отдаленных селах региона пять домов культуры были капитально отремонтированы, восемь клубов построены заново.

Кроме того, в целях развития массового спорта в населенных пунктах открыто 15 малых спортивных объектов. Один из них возведен в селе Ескельды би. Для местных жителей распахнули двери секции тогызкумалака, шахмат, шашек, бокса, борьбы, волейбола и баскетбола.

В беседе с детьми Президент подчеркнул, что государством создаются благоприятные условия для обучения и занятий спортом подрастающего поколения.

Напомним, накануне сообщалось, что Токаев прибыл в область Жетiсу.