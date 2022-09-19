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Борт№1 Сегодня, 22:06
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Фото: Борт№1

Токаев встретился с вице-президентом S&P Global

Двусторонние встречи президента с американскими деловыми кругами продолжаются. Касым-Жомарт Токаев встретился с вице-президентом одной из крупнейших в мире финансово-аналитических компаний S&P Global Дэниэлэм Ергином, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1.

 

Собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам энергетической безопасности и мерам по повышению глобальной конкурентоспособности нашей страны.

Борт№1
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#Токаев #визит в США
Сегодня, 22:06
127
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