Токаев встретился с вице-президентом S&P Global

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Двусторонние встречи президента с американскими деловыми кругами продолжаются. Касым-Жомарт Токаев встретился с вице-президентом одной из крупнейших в мире финансово-аналитических компаний S&P Global Дэниэлэм Ергином, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1.

Собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам энергетической безопасности и мерам по повышению глобальной конкурентоспособности нашей страны.