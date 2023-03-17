Токаев встретился с Верховным комиссаром ООН по правам человека

Токаев сообщил, что Казахстан ратифицировал все основные конвенции и протоколы ООН, на национальном уровне созданы рабочие механизмы активного взаимодействия в области прав человека. Он рассказал Фолькеру Тюрку о реализуемых в стране реформах. По словам главы государства, общественно-политическая модернизация в рамках реализации принципа "Сильный президент – влиятельный парламент – подотчетное правительство" была поддержана народом Казахстана в ходе общенационального референдума и президентских выборов, состоявшихся в прошлом году.

В свою очередь Фолькер Тюрк поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за теплый прием и положительно оценил сложившийся за эти годы уровень сотрудничества организации с властями Казахстана по вопросам защиты прав человека.

Верховный комиссар также отметил своевременность инициированных президентом преобразований в общественно-политической жизни.