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Акорда Сегодня, 17:55
237
Сегодня, 17:55
237
Фото: Акорда

Токаев встретился с Верховным комиссаром ООН по правам человека

Президент Казахстана встретился с Верховным комиссаром ООН по правам человека Фолькером Тюрком, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду. Приветствуя гостя, Касым-Жомарт Токаев отметил значимость его визита для дальнейшего укрепления сотрудничества между Казахстаном и Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека. Глава государства заявил о готовности нашей страны к установлению тесных контактов и обмену информацией по вопросам защиты прав человека.

Токаев сообщил, что Казахстан ратифицировал все основные конвенции и протоколы ООН, на национальном уровне созданы рабочие механизмы активного взаимодействия в области прав человека. Он рассказал Фолькеру Тюрку о реализуемых в стране реформах. По словам главы государства, общественно-политическая модернизация в рамках реализации принципа "Сильный президент – влиятельный парламент – подотчетное правительство" была поддержана народом Казахстана в ходе общенационального референдума и президентских выборов, состоявшихся в прошлом году.

В свою очередь Фолькер Тюрк поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за теплый прием и положительно оценил сложившийся за эти годы уровень сотрудничества организации с властями Казахстана по вопросам защиты прав человека.

Верховный комиссар также отметил своевременность инициированных президентом преобразований в общественно-политической жизни.

"Я следил за происходящими в вашей стране событиями в течение последнего года. С нашей точки зрения очень важно, что защита прав граждан является неотъемлемой частью реформ, потому что речь идет о будущем страны. Полагаем, что будущее каждой страны должно основываться на тех фундаментальных принципах, на которые опираются ООН и весь мир. В этом году мы отмечаем 75-ю годовщину принятия Всеобщей декларации прав человека. Мы действительно хотим рассматривать этот юбилей как возможность для преодоления разногласий, сложившихся в мире", – сказал Фолькер Тюрк.

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#Акорда #ООН #Фолькер Тюрк
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:55
237
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