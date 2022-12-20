Токаев встретился с участниками Центрально-Азиатского медиафорума

Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл встречу с участниками Центрально-Азиатского медиафорума - бывшим президентом Турции Абдуллой Гюлем, бывшим президентом Монголии Намбарыном Энхбаяром и государственным секретарём Кыргызской Республики Суюнбеком Касмамбетовым, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Высокие гости поздравили Касым-Жомарта Токаева с переизбранием на пост президента, а также дали положительную оценку реформам и политическим преобразованиям, проводимым главой государства.

Президент поблагодарил гостей за участие в работе Центрально-Азиатского медиафорума и выразил уверенность, что развитие многостороннего сотрудничества между нашими странами укрепит братские и дружественные отношения.

В ходе встречи собеседники отметили общие исторические корни между нашими народами и обменялись мнениями о необходимости развития совместных проектов в культурно-гуманитарной и научной сферах.