Токаев встретился с тружениками села в Кызылординской области

Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с сельскими тружениками на "Аллее труда" в Кызылординской области, которая была построена в прошлом году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Президент отметил, что уделяет большое внимание развитию Кызылординской области. По его словам, в нынешней сложной геополитической ситуации очень важно сохранять единство и самоотверженно трудиться во имя процветания Казахстана.

"Действительно, люди труда сегодня очень нужны нашему народу. И нам, прежде всего, следует с должным уважением относиться к ним. Я поддерживаю вас, ведь вы продолжаете путь знаменитого казахского рисовода Ибрая Жакаева", – сказал Президент.

Сельчане поблагодарили Президента за особое внимание к состоянию аграрной отрасли и неизменное содействие со стороны государства. В частности, местные аграрии с энтузиазмом восприняли новость о создании министерства водных ресурсов. Также было отмечено, что в селе созданы комфортные условия для подрастающего поколения, молодые специалисты успешно трудоустраиваются.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что молодые люди должны быть трудолюбивыми, внимательными, патриотичными, и пообещал и впредь оказывать им поддержку.

"В селе созданы благоприятные условия для жизни и работы молодёжи. Необходимо, чтобы таких сёл было больше. Для этого у нас имеются потенциал и возможности. Когда я встречаюсь с предпринимателями, я всегда призываю их инвестировать в сёла и помогать им развиваться. Село имени Наги Ильясова должно служить примером и для других населённых пунктов. Я думаю, что другие области также будут развивать аулы", – сказал Глава государства.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Кызылординскую область. Рабочая поездка началась с посещения села имени Наги Ильясова Сырдарьинского района.