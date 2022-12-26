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Лента новостей

t.me/Борт №1 Сегодня, 18:52
148
Сегодня, 18:52
148
Фото: t.me/Борт №1

Токаев встретился с Путиным в Санкт-Петербурге

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в президентскую библиотеку имени Ельцина в Санкт-Петербурге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1.

В библиотере пройдёт неформальная встреча глав государств СНГ.

Токаева встретил президент РФ Владимир Путин.

Официальный Telegram-канал Акорды делится кадрами из Санкт-Петербурга.

 

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BaigeNews.kz
Сегодня, 18:52
148
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