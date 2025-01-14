Глава государства провел встречу с Президентом Нигерии Болой Ахмедом Тинубу, передаёт BaigeNews.kz.

На полях международного саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби" состоялась встреча Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева с Президентом Федеративной Республики Нигерия Болой Ахмедом Тинубу.

Глава государства отметил, что Казахстан придает важное значение укреплению всестороннего сотрудничества с Нигерией – самой густонаселенной страной Африки и одной из крупнейших экономик континента.

Бола Ахмед Тинубу подтвердил готовность приложить совместные усилия для вывода двусторонних отношений на качественно новый уровень.

В данном контексте Глава нашего государства пригласил Президента Нигерии посетить Казахстан с официальным визитом.

Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической, энергетической и сельскохозяйственной отраслях.

Собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, отметив важность активизации взаимодействия в рамках многосторонних структур.

Напомним, ранее Токаев выступил на саммите "Неделя устойчивого развития Абу-Даби".