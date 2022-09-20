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t.me/Борт №1 Сегодня, 20:43
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Фото: t.me/Борт №1

Токаев встретился с президентом Международного комитета Красного Креста

Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Международного комитета Красного Креста Петером Маурером, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1.

Собеседники рассмотрели перспективы укрепления взаимодействия между Казахстаном и МККК, а также обменялись мнениями об актуальных вопросах международной и региональной повестки дня, в том числе по гуманитарной ситуации в Афганистане.

Касым-Жомарт Токаев выразил признательность покидающему свой пост Петеру Мауреру за вклад в укрепление сотрудничества с нашей страной и плодотворную работу, которую он проделал за последние десять лет во главе организации. 

Петер Маурер поблагодарил Президента Казахстана за высокую оценку его деятельности.

Руководитель МККК отметил важность реализуемых под руководством Касым-Жомарта Токаева масштабных реформ в стране и его личный вклад в развитие сотрудничества с Международным комитетом Красного Креста.

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#политика #Токаев
Сегодня, 20:43
131
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