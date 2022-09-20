Токаев встретился с президентом Международного комитета Красного Креста

Фото: t.me/Борт №1

Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Международного комитета Красного Креста Петером Маурером, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1.

Собеседники рассмотрели перспективы укрепления взаимодействия между Казахстаном и МККК, а также обменялись мнениями об актуальных вопросах международной и региональной повестки дня, в том числе по гуманитарной ситуации в Афганистане.

Касым-Жомарт Токаев выразил признательность покидающему свой пост Петеру Мауреру за вклад в укрепление сотрудничества с нашей страной и плодотворную работу, которую он проделал за последние десять лет во главе организации.

Петер Маурер поблагодарил Президента Казахстана за высокую оценку его деятельности.

Руководитель МККК отметил важность реализуемых под руководством Касым-Жомарта Токаева масштабных реформ в стране и его личный вклад в развитие сотрудничества с Международным комитетом Красного Креста.