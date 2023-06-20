Токаев встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером

Касым-Жомарт Токаев принял в Акорде президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, передает BaigeNews.kz.

По традиции в честь визита высокого гостя в зале торжественных церемоний выстроили почетный караул. Президентский оркестр исполнил государственные гимны двух стран, после чего началась встреча глав двух государств в узком составе.

Ранее сообщалось, что в рамках визита Франк-Вальтер Штайнмайер планирует посетить Мангистаускую область и ознакомиться с экономическим потенциалом региона.

Президент ФРГ планирует принять участие в открытии Казахстанско-немецкого института инжиниринга, а также в церемонии запуска пробного бурения на заводе по производству зеленого водорода шведско-германской компании Svevind.