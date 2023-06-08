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Акорда Сегодня, 16:43
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Сегодня, 16:43
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Фото: Акорда

Токаев встретился с президентом ЕБРР

Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо, передает BaigeNews.kz. Глава ЕБРР прибыла в Казахстан для участия в заседании Совета иностранных инвесторов.

"Собеседники обсудили перспективы реализации в нашей стране ряда инвестиционных проектов в сферах энергетики, транзитно-транспортных перевозок, "зеленой" экономики, сельского хозяйства и предпринимательства. В ходе встречи собеседники рассмотрели перспективы деятельности Европейского банка реконструкции и развития в Казахстане и приоритеты дальнейшего сотрудничества", - сообщили в Акорде. 

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Сегодня, 16:43
218
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