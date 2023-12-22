Касым-Жомарт Токаев встретился с послом США

Глава государства принял посла США в Казахстане Дэниела Розенблюма, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В ходе встречи были рассмотрены вопросы развития двусторонних отношении между Казахстаном и Соединенными Штатами, а также актуальные темы глобальной и региональной безопасности.

Как подчеркнул президент Касым-Жомарт Токаев, казахско-американское сотрудничество охватывает широкий спектр направлений, включая вопросы безопасности, устойчивого развития, климатическую повестку и гуманитарные связи.

Глава государства назвал экономическое взаимодействие движущей силой двусторонних отношений и отметил необходимость расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, в том числе в рамках деятельности Совета по привлечению инвестиций.

Участники встречи обсудили возможности расширения контактов в таких сферах, как торговля, транспорт, логистика, "зелёная" энергетика, экология, горнодобывающая промышленность.