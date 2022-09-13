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Токаев встретился с Патриархом Иерусалимским Феофилом ІІІ
Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Патриархом Иерусалимским Феофилом ІІІ, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1. Собеседники обсудили вопросы продвижения межрелигиозного и межконфессионального диалога.
Глава государства поблагодарил Патриарха за участие в работе VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий и его личную неизменную поддержку в продвижении высоких целей и задач этого важного форума.
Патриарх Иерусалимский Феофил ІІІ выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву за приглашение посетить Казахстан. Это третье по счету участие Патриарха в Съезде. Он акцентировал внимание на важности принятия решительных действий со стороны мировых лидеров, направленных на продвижение ценностей мира, согласия и взаимоуважения.
Высокий гость также высказал надежду, что итоги Съезда позволят выработать чёткие ориентиры для дальнейшего укрепления мира.
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