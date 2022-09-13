open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2


  • Главная
  • Новости
  • Токаев встретился с Патриархом Иерусалимским Феофилом ІІІ
Борт№1 Сегодня, 13:26
72
Фото: Борт№1

Токаев встретился с Патриархом Иерусалимским Феофилом ІІІ

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Патриархом Иерусалимским Феофилом ІІІ, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1. Собеседники обсудили вопросы продвижения межрелигиозного и межконфессионального диалога.

Глава государства поблагодарил Патриарха за участие в работе VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий и его личную неизменную поддержку в продвижении высоких целей и задач этого важного форума.

Патриарх Иерусалимский Феофил ІІІ выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву за приглашение посетить Казахстан. Это третье по счету участие Патриарха в Съезде. Он акцентировал внимание на важности принятия решительных действий со стороны мировых лидеров, направленных на продвижение ценностей мира, согласия и взаимоуважения.

Высокий гость также высказал надежду, что итоги Съезда позволят выработать чёткие ориентиры для дальнейшего укрепления мира.

Подпишитесь на наш Telegram-канал baigenews_kz и узнавайте новости первыми!
#Токаев #Съезд лидеров мировых религий
Сегодня, 13:26
72
Журналист

Рекомендуем

Наверх