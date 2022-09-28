open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2


Борт№1 Сегодня, 14:57
327
Фото: Борт№1

Токаев встретился с основателем inDriver

Основатель inDriver Арсен Томский проинформировал президента о перспективах развития одного из самых популярных мобильных приложений в Казахстане в сфере транспортных услуг, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1.

 

По словам руководителя компании, открыты два офиса в Астане и Алматы, кроме того, inDriver стал резидентом Astana Hub.

Арсен Томский поделился планами по созданию цифрового университета Spark и реализации ряда некоммерческих проектов, направленных на поддержку молодежи.

Напомним, сегодня глава государства принял участие в работе международного технологического форума "Digital Bridge 2022".

В мероприятии также участвовали премьер-министр, руководители государственных органов, бизнес-структур, отечественные и международные эксперты.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#Токаев #Цифровой Казахстан #цифравизация
Журналист
Сегодня, 14:57
327
Поделитесь:
Наверх