Токаев встретился с основателем inDriver

Фото: Борт№1

Основатель inDriver Арсен Томский проинформировал президента о перспективах развития одного из самых популярных мобильных приложений в Казахстане в сфере транспортных услуг, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1.

По словам руководителя компании, открыты два офиса в Астане и Алматы, кроме того, inDriver стал резидентом Astana Hub.

Арсен Томский поделился планами по созданию цифрового университета Spark и реализации ряда некоммерческих проектов, направленных на поддержку молодежи.

Напомним, сегодня глава государства принял участие в работе международного технологического форума "Digital Bridge 2022".

В мероприятии также участвовали премьер-министр, руководители государственных органов, бизнес-структур, отечественные и международные эксперты.