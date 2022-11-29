Токаев встретился с основателем Французского института международных отношений

Фото: akorda.kz

В рамках официального визита во Францию Президент Казахстана провёл встречу с основателем и президентом Французского института международных отношений (IFRI) Тьерри де Монбриалем, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что хорошо знает Тьерри Монбриаля как авторитетного политолога, учёного, а также весьма осведомлён о высокой репутации Французского института международных отношений, одного из самых влиятельных аналитических центров Европы.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальным геополитическим вопросам и перспективам развития ситуации в мире.