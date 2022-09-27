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Борт№1 Сегодня, 12:29
492
Фото: Борт№1

Токаев встретился с общественностью Туркестанской области

 

Глава государства провёл встречи с общественностью Туркестанской области, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1.

"В наших южных регионах трудолюбивый народ. У вас есть такие замечательные качества, как сплоченность и предприимчивость. Многие местные жители получают хорошие урожаи, выращивают скот, живут в достатке и благополучии", — обратился к туркестанцам президент.

Касым Жомарт Токаев ранее посетил  мавзолей Ходжи Ахмета Ясави.

"Туркестан является золотым столпом нашего народа. Туркестан — наша гордость, колыбель тюркского мира, сакральное место, известное всему миру. Этот священный город занимает особое место в нашей истории.

Мавзолей Ходжи Ахмета Ясави в Туркестане — незыблемая опора нашей духовности", — сказал глава государства.

Видео: Борт №1
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#Токаев #Туркестанская область
Журналист
Сегодня, 12:29
492
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