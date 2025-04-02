Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с министром энергетики Ерланом Аккенженовым, на которой обсуждались ключевые вопросы развития топливно-энергетического комплекса страны, передаёт BaigeNews.kz.

В центре внимания были вопросы стабильной работы нефтеперерабатывающих заводов и обеспечение переработки 17,6 млн тонн нефти в 2025 году.

Также были рассмотрены проекты, включая строительство новых газоперерабатывающих мощностей в Кашагане, Карачаганаке и Жанаозене, а также реализация второго этапа газопровода "Бейнеу – Бозой – Шымкент" и строительство газопровода "Талдыкорган – Ушарал".

Президент поручил министру обеспечить своевременную и качественную реализацию инфраструктурных проектов в нефтегазовой, нефтегазохимической и электроэнергетической отраслях, а также улучшение инвестиционного климата и привлечение стратегических инвесторов в геологоразведку.

В рамках этих инициатив также предполагается ввод более 26 ГВт новых генерирующих мощностей к 2035 году, что обеспечит энергетическую безопасность и стабильное снабжение страны энергоресурсами.