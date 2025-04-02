Токаев встретился с министром энергетики для обсуждения развития ТЭК
Токаев и Аккенженов обсудили ключевые проекты в энергетическом секторе Казахстана.
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с министром энергетики Ерланом Аккенженовым, на которой обсуждались ключевые вопросы развития топливно-энергетического комплекса страны, передаёт BaigeNews.kz.
В центре внимания были вопросы стабильной работы нефтеперерабатывающих заводов и обеспечение переработки 17,6 млн тонн нефти в 2025 году.
Также были рассмотрены проекты, включая строительство новых газоперерабатывающих мощностей в Кашагане, Карачаганаке и Жанаозене, а также реализация второго этапа газопровода "Бейнеу – Бозой – Шымкент" и строительство газопровода "Талдыкорган – Ушарал".
Президент поручил министру обеспечить своевременную и качественную реализацию инфраструктурных проектов в нефтегазовой, нефтегазохимической и электроэнергетической отраслях, а также улучшение инвестиционного климата и привлечение стратегических инвесторов в геологоразведку.
В рамках этих инициатив также предполагается ввод более 26 ГВт новых генерирующих мощностей к 2035 году, что обеспечит энергетическую безопасность и стабильное снабжение страны энергоресурсами.
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