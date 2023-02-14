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akorda.kz Сегодня, 21:12
213
Сегодня, 21:12
213
Фото: akorda.kz

Токаев встретился с именитыми спортсменами Акмолинской области

В рамках рабочей поездки в Акмолинскую область президент посетил детско-юношескую спортивную школу Степногорска, 1140 воспитанников которой занимаются в секциях бокса, вольной борьбы, тяжелой атлетики, дзюдо, художественной гимнастики, футбола, лыжных гонок и самбо. Занятия ведут 30 тренеров-преподавателей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарту Токаеву представлены зал тяжёлой атлетики и большой игровой зал, где проходят учебно-тренировочные занятия воспитанников ДЮСШ.

Глава государства после осмотра школы встретился с именитыми спортсменами и тренерами региона. 

Президент сказал, что внимательно следит за выступлениями казахстанских спортсменов и поддерживает их. Он поблагодарил спортсменов за высокие достижения на крупных соревнованиях и отметил их вклад в поддержание имиджа нашей страны за рубежом.

В завершение мероприятия Касым-Жомарт Токаев вручил Благодарственное письмо чемпиону Всемирной зимней универсиады в Лейк-Плэсиде (США) биатлонисту Бекентаю Турлубекову.

 

 

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#Акмолинская область #спорт #Касым-Жомарт Токаев
BaigeNews.kz
Сегодня, 21:12
213
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