Токаев встретил Си Цзиньпина, прибывшего в Казахстан с государственным визитом
Сегодня, 12:55
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Сегодня, 12:55Сегодня, 12:55
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Президент Касым-Жомарт Токаев встретил в столичном аэропорту председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, прибывшего в Казахстан с государственным визитом, передаёт BaigeNews.
В воздушной гавани в честь высокого гостя был выстроен почетный караул. В знак искренней дружбы между народами Казахстана и Китая Председателя Си Цзиньпина и членов официальной делегации приветствовали дети с флажками двух стран, исполнившие песню на китайском языке.
Программа визита предусматривает проведение двусторонних переговоров на высшем уровне и подписание ряда важных документов.
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