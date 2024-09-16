Токаев встретил в Акорде канцлера Германии Олафа Шольца

В Акорде состоялась торжественная церемония встречи Федерального канцлера Германии Олафа Шольца, прибывшего с официальным визитом в Казахстан, передаёт BaigeNews.

Президент Казахстана и Федеральный канцлер Германии представили друг другу членов официальных делегаций. Начальник роты Почетного караула отдал приветственный рапорт главам государств, прозвучали гимны двух стран.

По завершении церемонии Касым-Жомарт Токаев и Олаф Шольц прошли в зал переговоров.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц примет участие во втором Саммите "Центральная Азия + Германия", в рамках которого планируется обсуждение вопросов стратегического сотрудничества и партнерства по широкому спектру направлений, в том числе торгово-экономического взаимодействия и реализации совместных инвестиционных проектов.