Президент Касым-Жомарт Токаев встретил в столичном аэропорту Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лама, прибывшего в Казахстан с государственным визитом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Программа визита предусматривает проведение двусторонних переговоров в узком и расширенном составах, а также подписание ряда важных документов.

В аэропорту Астаны состоялась краткая беседа руководителей Казахстана и Вьетнама.

"Уважаемый господин То Лам, я очень рад Вас видеть в столице нашего государства. Я считаю, что Ваш визит носит исторический характер, и, безусловно, послужит дополнительным импульсом широкомасштабному развитию сотрудничества между Казахстаном и братским Вьетнамом. То, что я увидел в ходе визита в Вашу страну, произвело на меня неизгладимое впечатление. Я вернулся с глубоким убеждением, что с Вашей страной необходимо работать в плане укрепления всесторонних связей в самых различных отраслях, потенциал сотрудничества очень большой", - сказал Касым-Жомарт Токаев.