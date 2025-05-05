Токаев встретил в аэропорту Генсекретаря Центрального комитета Компартии Вьетнама
Состоялась краткая беседа руководителей Казахстана и Вьетнама.
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Президент Касым-Жомарт Токаев встретил в столичном аэропорту Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лама, прибывшего в Казахстан с государственным визитом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Программа визита предусматривает проведение двусторонних переговоров в узком и расширенном составах, а также подписание ряда важных документов.
В аэропорту Астаны состоялась краткая беседа руководителей Казахстана и Вьетнама.
"Уважаемый господин То Лам, я очень рад Вас видеть в столице нашего государства. Я считаю, что Ваш визит носит исторический характер, и, безусловно, послужит дополнительным импульсом широкомасштабному развитию сотрудничества между Казахстаном и братским Вьетнамом. То, что я увидел в ходе визита в Вашу страну, произвело на меня неизгладимое впечатление. Я вернулся с глубоким убеждением, что с Вашей страной необходимо работать в плане укрепления всесторонних связей в самых различных отраслях, потенциал сотрудничества очень большой", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
"Уважаемый господин Президент, позвольте мне выразить благодарность Вам и всему казахскому народу. Ваше присутствие у трапа самолета – высокая честь, очень большой знак гостеприимства для нас и для всего вьетнамского народа. Казахстан и Вьетнам связывают давние отношения дружбы", - ответил Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам.
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