Токаев встретил в аэропорту Астаны президента Узбекистана
Сегодня, 18:58
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Сегодня, 18:58Сегодня, 18:58
53Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев встретил в столичном аэропорту Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, прибывшего в Казахстан с государственным визитом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
В воздушной гавани в честь высокого гостя был выстроен почётный караул.
В рамках визита планируются проведение двусторонних переговоров на высшем уровне и подписание ряда важных документов.
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