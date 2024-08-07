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Токаев встретил в аэропорту Астаны президента Узбекистана

Сегодня, 18:58
АВТОР
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akorda.kz Сегодня, 18:58
Сегодня, 18:58
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Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев встретил в столичном аэропорту Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, прибывшего в Казахстан с государственным визитом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В воздушной гавани в честь высокого гостя был выстроен почётный караул.

В рамках визита планируются проведение двусторонних переговоров на высшем уровне и подписание ряда важных документов.

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