Токаев встретил Путина в аэропорту Астаны
В воздушной гавани был выстроен почётный караул.
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Касым-Жомарт Токаев встретил в столичном аэропорту президента Российской Федерации Владимира Путина, прибывшего в Казахстан с государственным визитом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
"В воздушной гавани в честь высокого гостя был выстроен почётный караул. В знак искренней дружбы между народами Казахстана и России дети с флажками двух стран приветствовали президента Владимира Путина и членов официальной делегации, а также прочитали стихи", - говорится в сообщении.
Затем профессиональная художница Асель Сабыржанқызы (Ассоль) представила главам государств свою картину, которую она начала рисовать с момента вылета Владимира Путина в Астану. Она предложила главам государств принять участие в написании полотна. Картина будет передана в подарок российскому президенту по завершении его визита.
Ранее сообщалось, что Токаев отметил истинно дружественный характер отношений между РК и РФ.
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