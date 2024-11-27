Токаев встретил Путина в аэропорту Астаны

Касым-Жомарт Токаев встретил в столичном аэропорту президента Российской Федерации Владимира Путина, прибывшего в Казахстан с государственным визитом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"В воздушной гавани в честь высокого гостя был выстроен почётный караул. В знак искренней дружбы между народами Казахстана и России дети с флажками двух стран приветствовали президента Владимира Путина и членов официальной делегации, а также прочитали стихи", - говорится в сообщении.

Затем профессиональная художница Асель Сабыржанқызы (Ассоль) представила главам государств свою картину, которую она начала рисовать с момента вылета Владимира Путина в Астану. Она предложила главам государств принять участие в написании полотна. Картина будет передана в подарок российскому президенту по завершении его визита.

Ранее сообщалось, что Токаев отметил истинно дружественный характер отношений между РК и РФ.