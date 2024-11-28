Токаев встретил президентов стран ОДКБ

Сегодня, 14:15

Сегодня, 14:15

В Астане во Дворец Независимости прибыли главы государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности, передаёт BaigeNews.kz.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретил высоких гостей.

Ранее Токаев заявил, что ОДКБ стала ключевой структурой в обеспечении мер и стабильности.