Токаев встретил президентов стран ОДКБ
Об этом сообщили в Акорде.
Сегодня, 14:15
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Сегодня, 14:15Сегодня, 14:15
88Фото: akorda.kz
В Астане во Дворец Независимости прибыли главы государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности, передаёт BaigeNews.kz.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретил высоких гостей.
Ранее Токаев заявил, что ОДКБ стала ключевой структурой в обеспечении мер и стабильности.