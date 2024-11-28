  • 28 Ноября, 14:44
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Токаев встретил президентов стран ОДКБ

Об этом сообщили в Акорде.

Сегодня, 14:15
АВТОР
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akorda.kz Сегодня, 14:15
Сегодня, 14:15
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Фото: akorda.kz

В Астане во Дворец Независимости прибыли главы государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности, передаёт BaigeNews.kz.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретил высоких гостей.

Ранее Токаев заявил, что ОДКБ стала ключевой структурой в обеспечении мер и стабильности.

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