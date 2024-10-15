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Токаев встретил президента Армении в Акорде

Сегодня, 12:00
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Токаев встретил президента Армении в Акорде Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00
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В Акорде состоялась торжественная церемония встречи президента Армении Ваагна Хачатуряна, прибывшего с официальным визитом в Казахстан, передаёт BaigeNews.kz.

Касым-Жомарт Токаев и Ваагн Хачатурян представили друг другу членов официальных делегаций. Начальник роты Почетного караула отдал приветственный рапорт, прозвучали гимны двух стран.

По завершении церемонии президенты прошли в зал переговоров.

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