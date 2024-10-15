Токаев встретил президента Армении в Акорде
Сегодня, 12:00
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 12:00Сегодня, 12:00
248
В Акорде состоялась торжественная церемония встречи президента Армении Ваагна Хачатуряна, прибывшего с официальным визитом в Казахстан, передаёт BaigeNews.kz.
Касым-Жомарт Токаев и Ваагн Хачатурян представили друг другу членов официальных делегаций. Начальник роты Почетного караула отдал приветственный рапорт, прозвучали гимны двух стран.
По завершении церемонии президенты прошли в зал переговоров.
Самое читаемое
- Большие кредиты и аренда жилья: пострадавший в Карагандинской области пожарный нуждается в помощи
- Казахстанцы работают полный рабочий день и находятся на грани бедности - Аймагамбетов
- Солдат застрелился за две недели до демобилизации в Приозёрске
- Израиль нанес удар по больнице в секторе Газа
- Романтическая встреча с незнакомкой обернулась для карагандинца уголовным делом