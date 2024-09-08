Токаев встретил главу Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова
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Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Глава государства выразил признательность Гурбангулы Бердымухамедову за его личное участие в церемонии открытия V Всемирных игр кочевников.
Президент отметил, что визит Председателя Халк Маслахаты в Астану имеет большое значение для дальнейшего продвижения двустороннего сотрудничества. По его словам, сегодня казахско-туркменские отношения развиваются весьма успешно и полностью соответствуют уровню стратегического партнерства.
В свою очередь Гурбангулы Бердымухамедов выразил благодарность за традиционно теплый прием и пожелал успешного проведения масштабного спортивного события. Национальный лидер Туркменистана отметил высокую роль Астаны в организации крупных международных мероприятий, способствующих повышению авторитета страны на мировой арене.
Касым-Жомарт Токаев и Гурбангулы Бердымухамедов обсудили ранее достигнутые договоренности в торгово-экономической, энергетической и транспортно-логистической сферах и выразили удовлетворение ходом их реализации.
Отдельное внимание было уделено дальнейшему укреплению культурно-гуманитарных связей, всесторонне развивающихся в духе дружбы и добрососедства.
Рассмотрены также вопросы подготовки к предстоящему визиту Президента Казахстана в Туркменистан в октябре этого года.
Ранее глава государства встретился с главой Республики Саха Айсеном Николаевым и Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.
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