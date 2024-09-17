  • 17 Сентября, 12:25
  • BAIGENEWS

Токаев встретил глав государств ЦА и Олафа Шольца

Сегодня, 11:34
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Токаев встретил глав государств ЦА и Олафа Шольца Сегодня, 11:34
Сегодня, 11:34
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Главы государств Центральной Азии и Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц прибыли во Дворец Независимости, передаёт BaigeNews. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретил высоких гостей.

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