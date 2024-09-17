Токаев встретил глав государств ЦА и Олафа Шольца
Сегодня, 11:34
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 11:34Сегодня, 11:34
123
Главы государств Центральной Азии и Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц прибыли во Дворец Независимости, передаёт BaigeNews. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретил высоких гостей.
Самое читаемое
- Падение с высотки в Алматы: одной из погибших школьниц была дочь известного эколога
- Две девочки упали с высотки и разбились в Алматы
- "За скандальное обращение на нас давят" - родственники убитых в Туркестанской области матери и дочери
- Финалистку конкурса красоты муж измельчил в блендере
- Токаев освободил от должностей двух зампредседателей КНБ