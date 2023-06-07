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Токаев встретил эмира Катара в аэропорту Астаны Сегодня, 18:02
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Сегодня, 18:02
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Токаев встретил эмира Катара в аэропорту Астаны

Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретил в аэропорту Астаны эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани, прибывшего с рабочим визитом в Казахстан, передаёт BaigeNews.kz.

Сегодня главы государств проведут встречу в двустороннем формате и обсудят вопросы дальнейшего укрепления сотрудничества между странами.

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Сегодня, 18:02
185
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