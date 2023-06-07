- Депутат призвал отказаться от казахстанского гражданства тех, кто собрался участвовать в чужой войне 18:25 16
- История одной закупки: школьники учатся в сельском акимате 18:10 110
- Токаев встретил эмира Катара в аэропорту Астаны 18:02 182
- Кто и сколько зарабатывает на городских парковках Астаны 18:00 134
- Каната Ислама пытались отравить 17:41 390
- 35 семей в Актобе рискуют остаться без собственного жилья 17:20 295
- Антикор задержал Нуржана Альтаева 17:10 341
- Блогеры и налоги: в Казахстане в первом чтении приняли законопроект об онлайн-платформах 17:00 280
- Токаев заявил о готовности Казахстана поддерживать укрепление ЮНЕСКО 16:52 272
- Президент вызвал в Акорду акима Астаны из-за ситуации с водой в столице 16:36 646
- Казахстан ратифицировал протокол к Конвенции о правах инвалидов 16:20 367
- В Кызылординской области многие объекты строятся за счёт меценатов 16:18 326
- "Бомж я" - аким сельского округа СКО высказался о себе 16:10 531
- Облава на студентов в Караганде. Фейковое видео распространяют в Сети 16:03 402
- "Гнойный кашель и диарея": Астанчане делятся симптомами "новой вспышки" КВИ 15:58 604
- Ещё один ребёнок умер после аварии на трассе "Костанай-Сурган" 15:42 437
- Волос пророка Мухаммеда привезли в Петропавловск для вызова дождя 15:38 368
- В Астане - сразу в полтора раза. Цены на мебель резко взлетели в Казахстане 15:17 604
- Токаев и руководитель Shell обсудили перспективы о сотрудничества 15:05 391
- Стало известно, отправят ли казахстанских военных охранять российские границы 14:46 521
- Взрыв в Астане - ДЧС прокомментировал произошедшее 14:32 697
- Унёс жизнь уже 30 человек: В Казахстане ищут российский "Мистер Сидр" 14:28 735
- "По вине министерства": Жумангарин признался, почему экспортёры не получили 600 млн тенге субсидий 14:04 380
- Ядовитые выбросы "АрселорМиттал Темиртау" в разы превысили допустимые 13:55 345
- Как защитить себя от пищевого отравления летом - в Минздраве дали советы 13:49 605
- Ковёр чуть не убил покупательницу в магазине Актобе 13:24 691
- Казахстан готов к тесному сотрудничеству с ОБСЕ - Токаев 12:51 554
- Air Astana выйдет на IPO в 2024 году 12:44 419
- Абай Алтай назначен заместителем управделами президента 12:18 1445
- Около 10 трлн тенге потерял бюджет Казахстана из-за неучтенных налоговых льгот 12:10 787
- Осуждённый на 10 лет Серик Кудебаев хочет обжаловать приговор 12:04 354
- Школьница сбежала от религиозных родителей в Атырау 11:41 546
- ЕСП не отменяют, у него истекает срок - Комитет госдоходов 11:31 387
- Гранаты, снайперская винтовка, патроны: КНБ за два месяца изъял более 40 единиц оружия 11:13 567
- Дрожь земли и рокот космодрома: казахстанцам предлагают туры на запуск ракеты с Байконура 11:10 520
- Уголовное дело в отношении руководителя финпирамиды "Qnet LTD" прекратили 10:59 606
- Карим Бензема подписал контракт с "Аль-Иттихадом" 10:40 550
- "Масштабный ремонт" - в МИИР разъяснили причину опозданий поездов Тальго 10:38 433
- "Возможности безграничны" - учитель из Актобе обучает особенных детей игре на домбре 10:29 663
- Галлюциногенные грибы и "смертельное успокоительное" изъяли у молодого костанайца 10:13 475
- "Орудует банда вымогателей": двое жителей Щучинска получили огнестрельные ранения 09:52 1095
- Столица без воды: в "Астана су арнасы" посоветовали проверить квалификацию работников КСК и ОСИ 09:45 643
- Гонщик "Астаны" стал 54-м на третьем этапе "Критериума Дофине" 09:15 544
- KAZ Minerals Aktogay занизила свои налоги на 8 млрд тенге - Генеральная прокуратура 09:09 388
- Токаев проведёт в среду ряд встреч 09:05 648
- В Алматы появится центр МВФ по развитию Кавказа, Центральной Азии и Монголии 08:30 637
- Тренер по каратэ, побивший детей в Есике, публично извинился 07:50 520
- Казахстанец стал абсолютным чемпионом турнира ITF Juniors в Грузии 07:23 703
- Частники разбирают на металлолом железнодорожные пути в Туркестанской области 06:14 621
- Астанчанин помог полицейским спасти соседа от прыжка с высотки 05:27 612
- Пожарный в Павлодаре вынес из огня газбаллон 04:01 654
- Скончался поэт Койшыгул Жылкышиев 03:45 788
- Проблемным дольщикам Астаны предложили переехать в Атырау 02:35 768
- Трехлетний малыш выпал из окна пятого этажа в Усть-Каменогорске 01:08 684
- Житель Актобе отсудил компенсацию у Минфина 00:34 672
- Новак Джокович угостил журналистов казахстанским шоколадом 06.06.2023 629
- Осуждён организатор незаконной переправы членов ОПГ "Коспаева" через границу - прокуратура 06.06.2023 697
- Целовал и заставлял трогать половой орган - друг бабушки развращал её внучек в Туркестане 06.06.2023 1402
- О стыде, Скриптоните и женских проклятиях - Сабуров ответил на каверзные вопросы 06.06.2023 785
- 16 млн тенге отдала мошенникам пенсионерка в Астане 06.06.2023 607
- Мюзикл "Роза Багланова" признали лучшим на международном фестивале 06.06.2023 810
- Аким Актобе покинул должность, чтобы работать в Астане 06.06.2023 694
- В течение месяца все вопросы с дефицитом воды в Астане будут решены - Касымбек 06.06.2023 995
- "Бессмысленный век". Казахстанский писатель о ценностях, традициях и воспитании детей 06.06.2023 1237
- Тело пропавшей школьницы нашли у реки в области Жетысу 06.06.2023 985
- Наши люди: Бекзат Достанов о "застоях" в казахстанском кино, мечтах и личной жизни 06.06.2023 575
- Фильм о 90-х в Казахстане одержал победы на кинофестивалях в Европе 06.06.2023 777
- Свидания для занятых: как проходит speed dating в Астане 06.06.2023 579
- "Это перебор с властью". Что происходит в Уйгурском театре, и причём тут Масимов 06.06.2023 18582
- Мужчина в антиковидном комбинезоне напал на микрофинансовую организацию в ЗКО 06.06.2023 725
- Сатыбалды отдал отель Double Tree by Hilton Almaty государству 06.06.2023 999
- Юноша утонул в водохранилище в Караганде 06.06.2023 838
- Уберут ли русскоязычные группы в детсадах Казахстана - ответ министра просвещения 06.06.2023 823
- 17 млн тенге отобрали у жителя Костаная путём угроз 06.06.2023 688
- Устроил стрельбу в центре города: гражданина Узбекистана осудили в Шымкенте 06.06.2023 792
- Токаев принял в Акорде омбудсмена по правам человека 06.06.2023 647
- Сбой "Казахтелекома": приложения казахстанских банков перестали работать 06.06.2023 580
- Падение крыши в Балхаше: у пострадавшего сломаны позвонки 06.06.2023 578
- Минивэн с детьми расплющило от удара с фурой в Костанайской области 06.06.2023 1030
- Полностью от алкоголя отказались жители села в Кызылординской области 06.06.2023 907
- LOADING...
Сегодня, 18:02
185
185
Токаев встретил эмира Катара в аэропорту Астаны
Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретил в аэропорту Астаны эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани, прибывшего с рабочим визитом в Казахстан, передаёт BaigeNews.kz.
Сегодня главы государств проведут встречу в двустороннем формате и обсудят вопросы дальнейшего укрепления сотрудничества между странами.
Поделитесь:
-
Trend news
- Депутат призвал отказаться от казахстанского гражданства тех, кто собрался участвовать в чужой войне 18:25 0
- Антикор задержал Нуржана Альтаева 17:10 340
- Президент вызвал в Акорду акима Астаны из-за ситуации с водой в столице 16:36 642
- Волос пророка Мухаммеда привезли в Петропавловск для вызова дождя 15:38 367
- Взрыв в Астане - ДЧС прокомментировал произошедшее 14:32 691
- Ковёр чуть не убил покупательницу в магазине Актобе 13:24 688
- Около 10 трлн тенге потерял бюджет Казахстана из-за неучтенных налоговых льгот 12:10 786
- Минивэн с детьми расплющило от удара с фурой в Костанайской области 06.06.2023 1030
- Попросила "забрать" Петропавловск в Россию: казахстанка получила 3 года за шутку в Сети 06.06.2023 1963
- Пожар пытаются потушить в столичном ЖК - людей эвакуировали 06.06.2023 1165
- Видео с избиением младших курсантов военной школы Семея появилось в Сети 06.06.2023 1301
- "Астанчане ходят в туалет по расписанию": Алтай Кульгинов ответил на претензию 06.06.2023 952
- В Казахстане планируют запретить выезд школьников за рубеж без приказа Минпросвещения 06.06.2023 1717
- "Ярлыки вешать мне не надо" - экс-аким Астаны о прозвище "Кульгинов - 20%" 06.06.2023 4037
- Ещё один казахстанец утонул в Таиланде - МИД 05.06.2023 1328
- "Работает китайский сотовый оператор" - депутат предложил установить киберщит на границах Казахстана 05.06.2023 1071
- Lexus и клинику в Боровом конфисковали у гражданки США 05.06.2023 1161
- Полицейский случайно застрелил коллегу в здании ДП Алматы 05.06.2023 2336
- Скончался казахстанец, впавший в кому после купания в Таиланде 04.06.2023 2388
- Жители Аксу на лодке врезались в кустарник. Пострадала женщина 04.06.2023 907
- Тренер по боксу спас девочку из реки с сильным течением в Алматы 04.06.2023 1500
- Спасал невесту: стали известны подробности о впавшем в кому казахстанце в Таиланде 04.06.2023 3403
- Ударило током в фонтане: о состоянии трёхлетней жительницы Аксу рассказали врачи 04.06.2023 1119
- Родные впавшего в кому казахстанца просят доставить его санавиацией из Таиланда 04.06.2023 1651
- Подробности истории с пострадавшими детьми в фонтане Аксу: малышей спас полицейский 03.06.2023 1401
- Трёхлетняя девочка попала в реанимацию после купания в фонтане в Павлодарской области 03.06.2023 1258
- Бородатая женщина бросила вызов врачам и родила ребёнка 03.06.2023 3296
- Елена Рыбакина заболела и снялась с "Ролан Гаррос" 03.06.2023 1270
- Бывших следователя и начальника дознания в Шымкенте подозревают в мошенничестве 03.06.2023 1331
- Семью с ребёнком-аутистом не пустили на рейс в Турцию. В КГА отреагировали на инцидент 03.06.2023 1392
- СМИ заявили о задержании замдиректора рынка "Алтын Орда" 03.06.2023 1907
- "Облил жену кипятком, выбросил ребенка с 6 этажа". На что идут казахстанцы из-за азартных игр 02.06.2023 4382
- Трансгендер и распространитель порнографии Хилми приехал в Казахстан 02.06.2023 2415
- Взрыв в оружейном магазине Костаная: суд вынес приговор 02.06.2023 1358
- Топоры, кастеты, яд - какие запрещенные предметы изъяли у пассажиров в аэропорту Астаны 02.06.2023 1663
- Токаев показал квартиру в Алматы, в которой жил 01.06.2023 2438
- "Плохо побрился или забыл имя сотрудников" - полицейский издевался над заключёнными в ВКО и снимал это на камеру 01.06.2023 1830
- Служба госохраны теперь не будет отвечать за безопасность Назарбаева 01.06.2023 1953
- В самолете священника обнаружили 290 килограммов каннабиса 31.05.2023 2299
- "Если муж загулял, терпи" - популярный шоумен дал совет замужним казахстанкам 31.05.2023 2762
- В Казахстане готовятся рассекретить материалы политических репрессий ХХ века 31.05.2023 2156
- "Я не знаю, как сбежал Кудебаев" - в КНБ предложили журналистам самим выяснить, как сбежал генерал-майор 31.05.2023 1699
- Лесбиянка, вышедшая с ЛГБТ флагом к мавзолею, обратилась с просьбой к СМИ 31.05.2023 7074
- Сотрудница энергоснабжающей компании 4 года собирала деньги с сельчан за свет и тратила их на себя 31.05.2023 1580
- Директора школы уволили после видеообращения учеников в Астане 30.05.2023 3608
- Уголовное преследование за публичное оскорбление Елбасы хотят отменить в Казахстане 30.05.2023 5516
- В каких регионах Казахстана от СПИДа умирают чаще, сообщили в Минздраве 30.05.2023 1555
- Бывший депутат Бекболат Тлеухан спел на свадьбе 30.05.2023 2742
- Москву впервые атаковали беспилотники. Жителей эвакуировали 30.05.2023 2795
- "Его прокляли девушки" - причину серьёзного заболевания Мейрамбека Беспаева назвали его близкие 30.05.2023 11765
- Акорда раскрыла содержание записки, которую Путин передал Токаеву в Москве 29.05.2023 2140
- Трансгендера из Казахстана задержали за дебош в Москве 29.05.2023 15029
- Айжан Байзакова сменила фамилию: в интервью она рассказала, зачем это сделала 29.05.2023 1888
- Новую финпирамиду "Hit beat music" разоблачили в Казахстане 29.05.2023 1615
- Побег заключённых из колонии в Уральске опровергли в полиции 29.05.2023 2573
- За что задержали генерал-майора Билялова, рассказали в Антикоре 29.05.2023 2584
- 10 порностудий работали в Шымкенте - полиция разоблачила ОПГ 29.05.2023 2327
- Итальянцы пробуют казы: ролики о вкусе национальных блюд стали популярными в Сети 28.05.2023 2350
- Как откладывать с зарплаты в 120 тысяч тенге: совет деловой женщины возмутил казахстанцев 28.05.2023 42710
- Насиловал больше 10 лет: жительницы Алматинской области обвинили родного отца 28.05.2023 6019
- Шварценеггер едет в Казахстан: о чём новый сериал на Netflix 28.05.2023 3126
- Собака как приманка: социальный эксперимент с детьми провела прокуратура Мангистау 27.05.2023 2729
- Дольщики отсудили квартиры у подведомственной акимату компании в Астане 27.05.2023 11422
- Димаш Кудайберген опубликовал редкое видео из детства 27.05.2023 3089
- Велосипедист в стрингах напугал девушек в Костанае 27.05.2023 2047
- Астана "тонет" в мусоре. Видеорепортаж 27.05.2023 2946
- Детские фото Димаша Кудайбергена попали в Сеть 27.05.2023 2153
- Странный мужчина в платье наблюдал за детьми в Павлодаре 27.05.2023 2773
- Машина врезалась в остановку с людьми в Петропавловске. Есть пострадавшие 26.05.2023 1948
- ЧП произошло на месторождении Кашаган 26.05.2023 3132
- Полуголый мужчина назвался десантником и расхаживал по стадиону в Павлодарской области 26.05.2023 1833
- Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 16,75% 26.05.2023 2201
- Казахстан не намерен вступать в какие-либо союзные государства - Акорда 26.05.2023 2140
- Как выглядит пожар в Абайской области из космоса - появились первые фото 26.05.2023 2227
- Слова Токаева о ядерном оружии РФ прокомментировал пресс-секретарь Путина 25.05.2023 17183
- Алматинский пожарный обвинил руководство ДЧС в некомпетентности 25.05.2023 2479
- Резиденцию президента в Жамбылской области переоборудуют под детский лагерь 25.05.2023 2216
- Не понимаю, почему - Максим Галкин о "запрете" акимата Алматы на концерт 24.05.2023 5439
- На Times Square в Нью-Йорке появилось видеопоздравление для Димаша Кудайбергена 24.05.2023 3507
- Туриста из Австралии нашли мёртвым в горах Алматы 23.05.2023 3444
-
- Президент вызвал в Акорду акима Астаны из-за ситуации с водой в столице 16:36 642
- Токаев принял в Акорде омбудсмена по правам человека 06.06.2023 647
- Токаев принял в Акорде главу парламентской Ассамблеи ОБСЕ 06.06.2023 597
- Институт Центрально-Азиатского сотрудничества появится в Казахстане 05.06.2023 1235
- Токаев подписал закон об обмене сведениями кредитных историй в ЕАЭС 05.06.2023 690
- Онкоцентр, вузы и занятость на селе: о чём рассказали Кульгинову в ВКО 04.06.2023 967
- Мечеть Султана Бейбарса открылась в Египте 04.06.2023 1078
- Токаев поздравил казахстанцев с Днём госсимволов 04.06.2023 1194
- Президент Казахстана участвует в церемонии инаугурации Реджепа Тайипа Эрдогана 03.06.2023 1144
- Токаев прибыл в Турцию с рабочим визитом 03.06.2023 1213
- Токаев выразил соболезнования премьер-министру Индии 03.06.2023 1084
- Смаилов встретился с вице-президентом Еврокомиссии 03.06.2023 1106
- Опубликовано совместное пресс-коммюнике глав государств Центральной Азии и президента Европейского Совета 02.06.2023 1306
- Мы выступаем за то, чтобы Центральная Азия была ареалом мира и прогресса - Токаев 02.06.2023 1239
- Токаев: готовы предоставить преференции для разработки более 60 месторождений драгметаллов 02.06.2023 974
- Казахстан к 2060 году должен достигнуть углеродной нейтральности - глава государства 02.06.2023 1048
- Казахстан ежегодно экспортирует 5 млн тонн зерновых и 1,5 млн тонн муки - Токаев 02.06.2023 1108
- Европейский Союз является крупнейшим торговым партнёром Казахстана - Токаев 02.06.2023 1066
- Президенты Казахстана и Кыргызстана встретились в Чолпон-Ате 02.06.2023 1151
- Токаев прибыл в Кыргызстан 02.06.2023 1181
- Назначены вице-министры экологии Казахстана 01.06.2023 1209
- Токаев заявил о важности открытия высокотехнологичных медцентров в Казахстане 01.06.2023 1603
- Эрдоган пригласил Токаева в Анкару 01.06.2023 1518
- Токаев показал квартиру в Алматы, в которой жил 01.06.2023 2438
- Казахстан и Корея придерживаются общих позиций по международным вопросам - Токаев 01.06.2023 1758
- Токаев посетил Центр инновационного творчества школьников в Алматы 01.06.2023 1744
- В Казахстане готовятся рассекретить материалы политических репрессий ХХ века 31.05.2023 2156
- Токаев сегодня встретится с иностранными послами 30.05.2023 1367
- О чём говорил Токаев на встрече с представителями общественности СКО 29.05.2023 1527
- Без науки Казахстан не сможет дальше развиваться - Токаев 29.05.2023 1483
- Токаев ознакомился с работой фабрики по производству бумажной продукции в СКО 29.05.2023 1515
- Акорда опубликовала график рабочих мероприятий Токаева на этой неделе 29.05.2023 1723
- Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана 27.05.2023 1527
- Токаев пригласил компании из ОАЭ активно участвовать в совместных проектах 26.05.2023 1942
- Казахстан готов стать центром развития евразийской промышленной кооперации - президент 25.05.2023 1909
- Сотрудничество в рамках ЕАЭС показывает положительную динамику - Токаев 25.05.2023 2287
- Токаев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе 25.05.2023 1853
- Токаев: мерило успеха экономической интеграции – не количество договоров, а новые рабочие места 24.05.2023 1923
- Мы формируем новый транспортный каркас Евразии - Токаев 24.05.2023 1981
- Токаев встретился с Путиным в Зарядье 24.05.2023 2755
- Политические репрессии: результаты научных проектов представили в Акорде 24.05.2023 3192
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву 24.05.2023 2347
- Токаев подписал Закон, связанный с таможенными пошлинами 24.05.2023 1907
- Договоры на $275 млн подписали на казахстанско-сингапурском бизнес-форуме в Астане 22.05.2023 2866
- Токаев наградил президента Сингапура орденом "Достық" 22.05.2023 2425
- В Акорде прошла встреча Токаева и президента Сингапура 22.05.2023 2529
- Анонсирован документальный фильм "Золотая дружба" о визите Токаева в Китай 21.05.2023 2966
- Премьер-министр Италии отменила свой визит в Астану 21.05.2023 2895
- Токаев встретится с премьер-министром Италии 20.05.2023 2456
- Саммит "Центральная Азия – Китай" 2025 года пройдёт в Казахстане 19.05.2023 2868
- Реестр туроператоров "Шёлкового пути" предложил создать президент РК 19.05.2023 2470
- Железнодорожный переход появится на казахско-китайской границе 19.05.2023 2757
- Состоялась церемония встречи глав государств – участников саммита "Центральная Азия – Китай" 18.05.2023 2655
- Токаев встретился с главой одного из крупнейших медийных и инвестиционных конгломератов в Китае 18.05.2023 2872
- В китайском городе Сиань началось строительство логистического центра Казахстана 18.05.2023 3120
- Сделки на 22 миллиарда долларов подписали во время визита Токаева в Китай 18.05.2023 2716
- Касым-Жомарт Токаев принимает поздравления с днём рождения 17.05.2023 3068
- 23 документа подписали в ходе визита Касым-Жомарта Токаева в КНР 17.05.2023 2699
- У нас общая цель - Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин провели переговоры 17.05.2023 2680
- Касым-Жомарта Токаева встретил председатель КНР Си Цзиньпин 17.05.2023 2710
- Путин по телефону поздравил Токаева с 70-летием 17.05.2023 2976
- Я с большим интересом смотрел финальные бои - Токаев принял призёров чемпионата мира по боксу 16.05.2023 3007
- Токаев поздравил Эрдогана с победой в первом туре президентских выборов 15.05.2023 2875
- Токаев провёл заседание Совета безопасности 15.05.2023 3161
- Более 500 казахстанцев ежемесячно обращаются в Конституционный Суд 13.05.2023 3048
- Токаев подписал Закон, касающийся сотрудничества с Кыргызстаном в расследовании дел 12.05.2023 2994
- Касым-Жомарт Токаев участвует в параде Победы в Москве 09.05.2023 5500
- Токаев посетил Ржевский мемориал Советскому солдату 08.05.2023 3705
- Президент Казахстана возложил цветы к братской могиле подо Ржевом, где похоронен его дядя 08.05.2023 3738
- Токаев возложил цветы к Мемориальному комплексу воинам-казахстанцам под Ржевом 08.05.2023 3979
- Токаев в России посетит братскую могилу, где похоронен его дядя 08.05.2023 3992
- Токаев посетит Китайскую Народную Республику 08.05.2023 3770
- Президент Казахстана возложил цветы к монументу "Отан Ана" 08.05.2023 3725
- Президент присвоил звание "Халық қаһарманы" двум ветеранам ВОВ 08.05.2023 4946
- Токаев поздравил казахстанцев с Днём защитника Отечества 07.05.2023 3676
- Токаеву показали, во что одевают военнослужащих в Казахстане 05.05.2023 3942
- "Зарплата военных лётчиков увеличится на 60%" - глава государства 05.05.2023 4320
- Президент Казахстана наградил военнослужащих орденами и медалями 05.05.2023 4151
- Необходимо продолжить технологическую модернизацию армии - Токаев 05.05.2023 4192
- Токаев примет участие в праздновании Дня защитника Отечества 05.05.2023 3863