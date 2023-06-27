Токаев вручил журналистам премии и гранты в честь их профессионального праздника

Фото: Акорда

В преддверии Дня работников средств массовой информации президент Казахстана поздравил журналистов и вручил им премии и гранты, передаёт BaigeNews.kz.

"Рад встрече с вами на сегодняшней церемонии награждения лучших журналистов. Я не понаслышке знаю о вашей работе, читаю ваши публикации. Хорошей тенденцией стало пополнение рядов отечественной журналистики молодыми специалистами. Уверен, что свободные духом, смелые, открытые и обладающие уникальным почерком профессионалы смогут вывести медийную сферу на более высокий уровень", - сказал он.

Глава государства отметил, что отечественные масс-медиа вступили в новую веху своего развития.

"Как вам известно, в соответствии с моим Указом установлен День работников средств массовой информации. Отечественные масс-медиа вступили в новую веху своего развития. Мы видим, как увеличивается скорость распространения новостей, стремительно обновляется их содержание. В этих условиях нашим журналистам важно следовать завету великого Абая "Сөз түзелді, тыңдаушы, сен де түзел" ("Слова скупые, верные люблю, и ты простую речь мою послушай"), - отметил Токаев.

Он добавил, что для обеспечения информационной безопасности правительству и медиа-менеджерам нужно быть готовым к происходящим изменениям.

Ранее мы сообщали, что в честь Дня работников СМИ коллектив нашей компании АО "Qazcontent" (куда входит сайт baigenews.kz) получил специальную премию “Парламент сөзі”. К тому же, трое наших сотрудников попали в число счастливчиков, кто получил квартиры от президента Казахстана.