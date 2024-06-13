Токаев возмущен состоянием транспортной инфраструктуры в стране

По мнению Главы государства Касым-Жомарта Токаева, одной из серьезных проблем отечественного туризма является слабая транспортная инфраструктура, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

“Качество железнодорожных перевозок в стране не выдерживает никакой критики. Большая часть вагонов изношена, а в некоторых даже нет кондиционеров. Правительству необходимо в ближайшие пять лет обновить парк вагонов. Нужно завершить эту работу оперативно, не затягивая со сроками. Кроме того, важно благоустроить территорию железнодорожных вокзалов. Их внешний вид и инфраструктура должны соответствовать международным стандартам. Как вы знаете, в летний период резко возрастает поток пассажиров", - сказал президент.

По его словам, нужно увеличить количество поездов с комфортабельными вагонами по наиболее востребованным направлениям. Это первостепенная задача, подчеркнул Токаев.

"Качество наших автомобильных дорог также оставляет желать лучшего. Очень трудно добраться до отдаленных зон отдыха на машине. Можно сказать, что нормальных магистралей практически нет. С 2021 года продолжается реконструкция трассы Астана – Алматы, соединяющей юг и центр Казахстана. Подобных незавершенных проектов по стране немало: Атырау – Астрахань, Талдыкорган – Усть-Каменогорск, Мерке – Бурылбайтал, Актобе – Кандыагаш, Казталовка – Жанибек. Одним словом, сложившаяся ситуация не позволяет в полной мере раскрыть туристический потенциал регионов. При этом сметная стоимость работ по содержанию дорог увеличивается с каждым годом. Правительство должно полностью завершить эти проекты в текущем году. Необходимо обеспечить беспрепятственный доступ людей по всем направлениям", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева состоялось совещание по развитию туризма. Он отметил, что в Казахстане отсутствуют условия для ведения бизнеса в сфере туризма.