Токаев возложил венок к Монументу Независимости Туркменистана
Сегодня, 13:21
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Сегодня, 13:21Сегодня, 13:21
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В рамках официального визита в Ашхабад Касым-Жомарт Токаев возложил венок к Монументу Независимости Туркменистана, передаёт BaigeNews.kz.
Торжественная церемония стала ярким воплощением прочности уз дружбы и взаимопонимания двух стран.
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