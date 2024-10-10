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Токаев возложил венок к Монументу Независимости Туркменистана

Сегодня, 13:21
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Токаев возложил венок к Монументу Независимости Туркменистана Сегодня, 13:21
Сегодня, 13:21
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В рамках официального визита в Ашхабад Касым-Жомарт Токаев возложил венок к Монументу Независимости Туркменистана, передаёт BaigeNews.kz.🔵

Торжественная церемония стала ярким воплощением прочности уз дружбы и взаимопонимания двух стран.

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