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t.me/Борт №1 Сегодня, 17:56
292
Сегодня, 17:56
292
Фото: t.me/Борт №1

Токаев возложил цветы к памятнику-мемориалу "Могила неизвестного солдата"

Официальный визит в Российскую Федерацию Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева начался с церемонии возложения цветов к мемориалу "Могила неизвестного солдата" в Александровском саду, передаёт BaigeNews.kz

После минуты молчания оркестр исполнил Государственный гимн Республики Казахстан. Затем Почетный караул прошёл торжественным маршем перед делегацией Казахстана.

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BaigeNews.kz
Сегодня, 17:56
292
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