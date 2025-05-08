Сегодня, 11:11

Сегодня, 11:11

Глава государства возложил цветы к столичному монументу "Отан Ана" по случаю 80-летия Великой Победы и почтил минутой молчания память воинов-казахстанцев, передаёт BaigeNews.kz.

Президентский оркестр исполнил Государственный Гимн, рота почетного караула прошла торжественным маршем перед участниками мероприятия.