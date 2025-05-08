  • 8 Мая, 12:19
  • BAIGENEWS

Токаев возложил цветы к монументу "Отан Ана"

Президент почтил память воинов-казахстанцев.

Сегодня, 11:11
АВТОР
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Акорда Сегодня, 11:11
Сегодня, 11:11
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Фото: Акорда

Глава государства возложил цветы к столичному монументу "Отан Ана" по случаю 80-летия Великой Победы и почтил минутой молчания память воинов-казахстанцев, передаёт BaigeNews.kz.

Президентский оркестр исполнил Государственный Гимн, рота почетного караула прошла торжественным маршем перед участниками мероприятия.

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