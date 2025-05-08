Токаев возложил цветы к монументу "Отан Ана"
Президент почтил память воинов-казахстанцев.
Сегодня, 11:11
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Сегодня, 11:11Сегодня, 11:11
163Фото: Акорда
Глава государства возложил цветы к столичному монументу "Отан Ана" по случаю 80-летия Великой Победы и почтил минутой молчания память воинов-казахстанцев, передаёт BaigeNews.kz.
Президентский оркестр исполнил Государственный Гимн, рота почетного караула прошла торжественным маршем перед участниками мероприятия.