open menu ca-mediaforum.org
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Токаев возложил цветы к монументу Независимости в Ташкенте
akorda.kz Вчера, 18:49
191
Вчера, 18:49
191
Фото: akorda.kz

Токаев возложил цветы к монументу Независимости в Ташкенте

Президент Казахстана возложил цветы к монументу Независимости, расположенному в парке "Янги Узбекистон" в Ташкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Памятник возведён в 2021 году к тридцатилетию Независимости страны.

Монумент увековечивает важнейшие события из истории узбекской нации и образы известных государственных деятелей, полководцев и учёных.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
BaigeNews.kz
Вчера, 18:49
191
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх