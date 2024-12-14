Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев внёс изменения в закон о республиканском бюджете, передаёт BaigeNews.kz.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2024 – 2026 годы"", — говорится в сообщении Акорды.