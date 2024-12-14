Токаев внёс изменения в закон о республиканском бюджете
Текст Закона публикуется в печати.
Сегодня, 10:31
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Сегодня, 10:31Сегодня, 10:31
84Фото: BaigeNews.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев внёс изменения в закон о республиканском бюджете, передаёт BaigeNews.kz.
"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2024 – 2026 годы"", — говорится в сообщении Акорды.
Текст Закона публикуется в печати.
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