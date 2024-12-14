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Токаев внёс изменения в закон о республиканском бюджете

Текст Закона публикуется в печати.

Сегодня, 10:31
АВТОР
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BaigeNews.kz Сегодня, 10:31
Сегодня, 10:31
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Фото: BaigeNews.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев внёс изменения в закон о республиканском бюджете, передаёт BaigeNews.kz.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2024 – 2026 годы"",  — говорится в сообщении Акорды.

Текст Закона публикуется в печати.

 

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