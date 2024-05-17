Токаев отказался от празднования дня рождения
Сегодня, 09:01
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Сегодня, 09:01Сегодня, 09:01
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вновь отказался праздновать свой день рождения. 17 мая глава государства проведет в рабочем режиме. Об этом сообщил его пресс-секретарь Берик Уали. Никаких мероприятий не планируется, сотрудников администрации попросили воздержаться от поздравлений.
К слову, аналогичной позиции президент страны придерживался и в предыдущие годы.
Напомним, 17 мая Касым-Жомарту Токаеву исполняется 71 год.