Токаев: Важно повышать доступность сельхозтехники

На первом Форуме работников сельского хозяйства президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что важно повышать доступность сельхозтехники, передаёт BaigeNews.kz.

"Мною поставлена задача довести уровень обновления сельхозтехники до 8-10% в год. Для этого запущена программа льготного лизинга сельхозтехники отечественного производства под 5% годовых, на которую выделено 120 миллиардов тенге. В Казахстане успешно работают 8 крупных совместных предприятий, в том числе с немецким концерном "Клаас", российским "Ростсельмашем". В этом году выпущено более 4,5 тысяч тракторов и 815 зерноуборочных комбайнов (из них 107 – компанией "Клаас") на сумму порядка 160 миллиардов тенге. Правительству нужно сделать акцент на повышение производительности труда, поддержку мелкоузловой сборки, локализацию импортных комплектующих и создание продуктивных рабочих мест", - сказал Глава государства.