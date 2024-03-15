Токаев: Важно, чтобы восприятие Золотой Орды в мире было неразрывно связано с Казахстаном

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что восприятие Золотой Орды в мире должно быть неразрывно связано с Казахстаном. Улус Джучи занимает значимое место в традиции государственности Казахстана, подчеркнул глава государства на Национальном курултае в Атырау, передаёт BaigeNews.kz.

"Символично, что сегодняшнее мероприятие проходит в год 800-летия образования Улуса Джучи. Однако это не повод для пышных торжеств, а прежде всего стимул к серьезной исследовательской работе. Улус Джучи занимает значимое место в традиции государственности Казахстана, потому что прошлое, настоящее и будущее нашей страны тесно переплетены с его историческим наследием. Важно, чтобы восприятие Золотой Орды в мире было неразрывно связано именно с Казахстаном. Недавно с привлечением признанных иностранных специалистов начата работа над многосерийным документальным фильмом об истории и легендарных деятелях Золотой Орды. Этот фильм следует презентовать на популярных международных платформах. В целом, в выстраивании образа нашей страны на международной арене необходимо активнее и шире использовать бренд Золотой Орды. Поэтому для всестороннего изучения истории и наследия Золотой Орды важна системная деятельность. Многое в этом направлении уже сделано. По моей инициативе создан Институт изучения Улуса Джучи", - сказал президент.

Глава государства добавил, что ведётся планомерная работа по написанию новой академической истории Казахстана в семи томах, в которой задействованы более 250 учёных, в том числе 60 иностранных специалистов. Впервые в академической практике подготовки таких изданий периоду Улуса Джучи будет посвящён отдельный том. В его написании принимал участие выдающийся российский историк Вадим Трепавлов, сказал Токаев.

"К сожалению, он недавно ушёл из жизни. Тем не менее Вадим Трепавлов успел подготовить и передать редколлегии многотомника очень ценные исследовательские материалы. Это хороший пример плодотворного взаимодействия казахстанской и российской исторических школ", - сказал глава государства.

По мнению президента, для уверенного движения вперёд нужно в полной мере осознать масштаб национальной истории, оберегать и продвигать своё культурное наследие. Казахстан является прямым преемником кочевой цивилизации Великой степи.