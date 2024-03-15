Токаев: Важно, чтобы восприятие Золотой Орды в мире было неразрывно связано с Казахстаном
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что восприятие Золотой Орды в мире должно быть неразрывно связано с Казахстаном. Улус Джучи занимает значимое место в традиции государственности Казахстана, подчеркнул глава государства на Национальном курултае в Атырау, передаёт BaigeNews.kz.
"Символично, что сегодняшнее мероприятие проходит в год 800-летия образования Улуса Джучи. Однако это не повод для пышных торжеств, а прежде всего стимул к серьезной исследовательской работе. Улус Джучи занимает значимое место в традиции государственности Казахстана, потому что прошлое, настоящее и будущее нашей страны тесно переплетены с его историческим наследием. Важно, чтобы восприятие Золотой Орды в мире было неразрывно связано именно с Казахстаном.
Недавно с привлечением признанных иностранных специалистов начата работа над многосерийным документальным фильмом об истории и легендарных деятелях Золотой Орды. Этот фильм следует презентовать на популярных международных платформах.
В целом, в выстраивании образа нашей страны на международной арене необходимо активнее и шире использовать бренд Золотой Орды. Поэтому для всестороннего изучения истории и наследия Золотой Орды важна системная деятельность. Многое в этом направлении уже сделано. По моей инициативе создан Институт изучения Улуса Джучи", - сказал президент.
Глава государства добавил, что ведётся планомерная работа по написанию новой академической истории Казахстана в семи томах, в которой задействованы более 250 учёных, в том числе 60 иностранных специалистов. Впервые в академической практике подготовки таких изданий периоду Улуса Джучи будет посвящён отдельный том. В его написании принимал участие выдающийся российский историк Вадим Трепавлов, сказал Токаев.
"К сожалению, он недавно ушёл из жизни. Тем не менее Вадим Трепавлов успел подготовить и передать редколлегии многотомника очень ценные исследовательские материалы. Это хороший пример плодотворного взаимодействия казахстанской и российской исторических школ", - сказал глава государства.
По мнению президента, для уверенного движения вперёд нужно в полной мере осознать масштаб национальной истории, оберегать и продвигать своё культурное наследие. Казахстан является прямым преемником кочевой цивилизации Великой степи.
"Признанной вершиной государственного строительства на огромных просторах Центральной Евразии всегда выступал Улус Джучи, всемирно известный как Золотая Орда. Геополитическое наследие этой средневековой державы послужило благодатной почвой для возникновения целого ряда евразийских государств, включая Казахское ханство. Сплав различных этносов и религий создал на этом пространстве уникальную модель межкультурного симбиоза и государственного строительства.
На протяжении шести столетий джучиды играли определяющую роль в судьбе Центральной Евразии, стремясь сформировать на огромной территории единую цивилизационную общность. Улус Джучи, подобно Римской империи, задал стандарты развития для государств и народов Великой степи на многие столетия вперед, вывел на качественно новый уровень государственное управление", - сказал Токаев.
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