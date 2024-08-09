Токаев: В текущих непростых реалиях важно сохранить высокую динамику развития сотрудничества в регионе

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на VI Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, подчеркнул, что главы государств прилагают большие усилия для развития регионального сотрудничества, в том числе в формате консультативных встреч, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу Акорду.

Токаев подчеркнул, что в рамках председательства Казахстана проведён ряд совместных мероприятий, направленных на укрепление безопасности и экономического партнерства, усиление роли женщин в обществе, расширение экспертного взаимодействия.

"Знаковым событием в контексте совершенствования механизмов нашего взаимодействия станет утверждение сегодня Дорожной карты по развитию регионального сотрудничества до 2027 года. Документ нацелен на улучшение межправительственной координации и усиление контроля за ходом реализации инициатив, выдвинутых на этой площадке. Кроме того, будет подписан еще один важный документ, направленный на развитие региональной кооперации "Центральная Азия – 2040". Эти и другие шаги являются свидетельством общей приверженности всестороннему региональному взаимодействию во благо наших народов", – сказал Президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев считает, что в текущих непростых геополитических и экономических реалиях крайне важно сохранить высокую динамику развития сотрудничества в регионе. Он обозначил ряд актуальных задач, решение которых будет способствовать дальнейшему прогрессу Центральной Азии.