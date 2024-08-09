Токаев: В текущих непростых реалиях важно сохранить высокую динамику развития сотрудничества в регионе
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на VI Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, подчеркнул, что главы государств прилагают большие усилия для развития регионального сотрудничества, в том числе в формате консультативных встреч, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу Акорду.
Токаев подчеркнул, что в рамках председательства Казахстана проведён ряд совместных мероприятий, направленных на укрепление безопасности и экономического партнерства, усиление роли женщин в обществе, расширение экспертного взаимодействия.
"Знаковым событием в контексте совершенствования механизмов нашего взаимодействия станет утверждение сегодня Дорожной карты по развитию регионального сотрудничества до 2027 года. Документ нацелен на улучшение межправительственной координации и усиление контроля за ходом реализации инициатив, выдвинутых на этой площадке. Кроме того, будет подписан еще один важный документ, направленный на развитие региональной кооперации "Центральная Азия – 2040". Эти и другие шаги являются свидетельством общей приверженности всестороннему региональному взаимодействию во благо наших народов", – сказал Президент Казахстана.
Касым-Жомарт Токаев считает, что в текущих непростых геополитических и экономических реалиях крайне важно сохранить высокую динамику развития сотрудничества в регионе. Он обозначил ряд актуальных задач, решение которых будет способствовать дальнейшему прогрессу Центральной Азии.
"Сегодня мы наблюдаем опасную эрозию фундаментальных основ системы международных отношений. В этих условиях главной задачей остается сохранение мира и стабильности в нашем регионе. Очевидно, что преодоление современных вызовов и угроз возможно только через укрепление политического диалога и мер доверия между нашими государствами. В этом ключе с удовлетворением отмечаю плодотворные взаимные визиты, совершенные за последний год. Они подчеркивают высокий уровень регионального взаимодействия, основанного на дружбе, добрососедстве и союзничестве наших стран. При этом важно, что в рамках региональной кооперации мы планомерно наращиваем всестороннее взаимодействие с внешними партнерами. Интерес ведущих стран мира к формату "Центральная Азия плюс" является ярким тому подтверждением", – подчеркнул Президент.
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