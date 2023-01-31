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  • Токаев: В столице один из самых высоких уровней молодёжной безработицы
BaigeNews.kz Сегодня, 17:00
112
Сегодня, 17:00
112
Фото: BaigeNews.kz

Токаев: В столице один из самых высоких уровней молодёжной безработицы

В Акорде прошло совещание по вопросам развития столицы. Выступая на нём, президент Казахстана заявил, что в Астане один из самых высоких уровней молодёжной безработицы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеграм-канал Aqorda.

 "В приоритете – работа по повышению социального благополучия горожан. В фокусе особого внимания – повышение продуктивной занятости городского населения. Средняя зарплата работников, охваченных мерами занятости, составляет свыше 100 тысяч тенге. Имеются рабочие места.

Несмотря на наличие работы, более 60% трудоспособных получателей адресной социальной помощи остаются малообеспеченными. Поддержка молодёжи также неэффективна и в основном сводится к проведению культурно-массовых мероприятий. В столице фиксируется один из самых высоких уровней молодежной безработицы, она занимает второе место по республике".

С этого года численность молодежи возрастет в связи с тем, что к молодежи теперь будут отнесены граждане до 35 лет. Президент поручил правительству совместно с акиматом усилить работу в данном направлении.

Ранее Касым-Жомарт Токаев раскритиковал плотную застройку столицы.  

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#Астана #президент #молодежь
Зарина Козова Журналист
Сегодня, 17:00
112
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