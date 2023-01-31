Токаев: В столице один из самых высоких уровней молодёжной безработицы

Фото: BaigeNews.kz

В Акорде прошло совещание по вопросам развития столицы. Выступая на нём, президент Казахстана заявил, что в Астане один из самых высоких уровней молодёжной безработицы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеграм-канал Aqorda.

"В приоритете – работа по повышению социального благополучия горожан. В фокусе особого внимания – повышение продуктивной занятости городского населения. Средняя зарплата работников, охваченных мерами занятости, составляет свыше 100 тысяч тенге. Имеются рабочие места. Несмотря на наличие работы, более 60% трудоспособных получателей адресной социальной помощи остаются малообеспеченными. Поддержка молодёжи также неэффективна и в основном сводится к проведению культурно-массовых мероприятий. В столице фиксируется один из самых высоких уровней молодежной безработицы, она занимает второе место по республике".

С этого года численность молодежи возрастет в связи с тем, что к молодежи теперь будут отнесены граждане до 35 лет. Президент поручил правительству совместно с акиматом усилить работу в данном направлении.

Ранее Касым-Жомарт Токаев раскритиковал плотную застройку столицы.