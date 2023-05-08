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Токаев в России посетит братскую могилу, где похоронен его дядя
8-9 мая Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершит рабочий визит в Россию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
В Тверской области глава государства посетит Ржевский мемориал и почтит память воинов-казахов 100-й и 101-й стрелковых дивизий, погибших в одном из самых крупных сражений Великой Отечественной войны.
Касым-Жомарт Токаев также посетит братскую могилу в деревне Трубино, где похоронен его дядя Касым Болтаев. Участниками битвы под Ржевом были около 22 000 солдат и офицеров, призванных из Казахстана.
9 мая по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина Касым-Жомарт Токаев примет участие в параде, посвященном 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Отмечается, что российская сторона пригласила на торжественное мероприятие лидеров стран СНГ.
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