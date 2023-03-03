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akorda.kz Сегодня, 19:33
268
Сегодня, 19:33
268
Фото: akorda.kz

Токаев в неформальной обстановке встретился с президентом Узбекистана

В Шымкенте состоялась неформальная встреча Касым-Жомарта Токаева с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Лидеры Казахстана и Узбекистана в духе взаимного доверия, дружбы и добрососедства обстоятельно обсудили текущее состояние и перспективы укрепления союзнических отношений двух стран.

Стороны обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита Касым-Жомарта Токаева в Ташкент в декабре 2022 года.

Особое внимание президенты уделили вопросам торгово-экономического сотрудничества. В частности, речь шла о перспективах увеличения взаимного товарооборота, привлечения инвестиций, развития кооперации в промышленной, энергетической, сельскохозяйственной и транспортной-логистической сферах.

Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной повестки дня.

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#политика #Касым-Жомарт Токаев #Узбекистан #Шавкат Мирзиёев
BaigeNews.kz
Сегодня, 19:33
268
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