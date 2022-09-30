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Токаев: В мире беспрецедентное геополитическое обострение, напряженность достигла самой высокой точки
Касым-Жомарт Токаев сейчас находится с рабочим визитом в Абайской области. Во время выступления он обозначил позицию Казахстана по текущей международной ситуации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1.
"Находясь в самом центре Евразийского материка, хочу ещё раз обозначить нашу позицию по текущей международной ситуации. Сегодня в мире наблюдается беспрецедентное геополитическое обострение, напряженность достигла самой высокой точки. Политики и эксперты в разных частях планеты серьёзно обсуждают риски применения ядерного оружия", — сказал президент во время своего выступления.
Глава государства напомнил, что с момента последнего взрыва на Семипалатинском ядерном полигоне прошло почти 33 года. Жители этого региона испытали на себе все тяготы бездумной гонки ядерных вооружений времен холодной войны. Об этом Токаев говорил с высокой трибуны ООН в Нью-Йорке.
"Энергия атома — это выдающееся достижение человечества, и она должна работать исключительно на благо людей и стран, а не выступать губительным инструментом международной борьбы. Все годы Независимости Казахстан последовательно отстаивает эту позицию", — сказал президент.
Токаев отметил, что Казахстан неизменно предлагает конструктивную внешнеполитическую повестку, нацеленную на поиск компромиссных решений, укрепление безопасности и доверия, достижение всеобщего прогресса.
"Очевидно, что сейчас современный миропорядок переживает мощный кризис, последствия которого могут стать фатальными для всех стран. Выход из него возможен только на основе осознания общей ответственности за будущее человечества, соблюдения устоявшихся принципов международного права, уважения взаимных интересов государств. К сожалению, сейчас геополитическая напряженность и санкционное противостояние отражаются на культурной сфере" — заявил он.
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