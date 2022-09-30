Токаев: В мире беспрецедентное геополитическое обострение, напряженность достигла самой высокой точки

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Касым-Жомарт Токаев сейчас находится с рабочим визитом в Абайской области. Во время выступления он обозначил позицию Казахстана по текущей международной ситуации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1.

"Находясь в самом центре Евразийского материка, хочу ещё раз обозначить нашу позицию по текущей международной ситуации. Сегодня в мире наблюдается беспрецедентное геополитическое обострение, напряженность достигла самой высокой точки. Политики и эксперты в разных частях планеты серьёзно обсуждают риски применения ядерного оружия", — сказал президент во время своего выступления.

Глава государства напомнил, что с момента последнего взрыва на Семипалатинском ядерном полигоне прошло почти 33 года. Жители этого региона испытали на себе все тяготы бездумной гонки ядерных вооружений времен холодной войны. Об этом Токаев говорил с высокой трибуны ООН в Нью-Йорке.

"Энергия атома — это выдающееся достижение человечества, и она должна работать исключительно на благо людей и стран, а не выступать губительным инструментом международной борьбы. Все годы Независимости Казахстан последовательно отстаивает эту позицию", — сказал президент.

Токаев отметил, что Казахстан неизменно предлагает конструктивную внешнеполитическую повестку, нацеленную на поиск компромиссных решений, укрепление безопасности и доверия, достижение всеобщего прогресса.