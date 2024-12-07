Токаев в качестве почётного гостя участвует в Doha Forum Катаре
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Касым-Жомарт Токаев в качестве почётного гостя принял участие в церемонии открытия конференции Doha Forum, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Международное событие, которое проводится с 2003 года, в этом году проходит под девизом "Диалог, дипломатия и разнообразие" (Diplomacy, Dialogue and Diversity).
В ходе мероприятия в столице Катара будут обсуждены актуальные вопросы геополитики, экономического развития, новых технологий, искусственного интеллекта, энергетики и продовольственной безопасности. Также состоится обмен мнениями по решению существующих проблем.
Напомним, Президент Казахстана прибыл с рабочим визитом в Катар. Главу государства на форуме встретил Премьер-министр – министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бен Абдулрахман Аль Тани.
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