Касым-Жомарт Токаев в качестве почётного гостя принял участие в церемонии открытия конференции Doha Forum, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Международное событие, которое проводится с 2003 года, в этом году проходит под девизом "Диалог, дипломатия и разнообразие" (Diplomacy, Dialogue and Diversity).

В ходе мероприятия в столице Катара будут обсуждены актуальные вопросы геополитики, экономического развития, новых технологий, искусственного интеллекта, энергетики и продовольственной безопасности. Также состоится обмен мнениями по решению существующих проблем.

Напомним, Президент Казахстана прибыл с рабочим визитом в Катар. Главу государства на форуме встретил Премьер-министр – министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бен Абдулрахман Аль Тани.