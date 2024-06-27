Токаев: в Администрации Президента работает немало журналистов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на торжественной церемонии по случаю награждения работников СМИ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Завтра завершится очередная сессия парламента. Депутаты находятся в центре важных событий и тесно работают с избирателями. Они поднимают актуальные вопросы, организуют общественные дебаты, инициируют принятие необходимых людям законов. В ходе этой сессии было принято более 100 законов, непосредственно влияющих на развитие страны. Недавно я подписал очень важный документ – закон "О масс-медиа", который усовершенствовал механизмы защиты прав и интересов журналистов. Убеждён, этот документ позволит повысить потенциал отечественных масс-медиа и укрепить информационную независимость", - сказал глава государства.

Он отметил, что деятельность депутатов и журналистов тесно взаимосвязана.

"И те, и другие защищают интересы страны, служат народу и пользуются доверием населения. Сейчас представители депутатского корпуса и СМИ работают слаженно. Журналистское сообщество вносит свою лепту в развитие национального парламентаризма. Сегодня среди парламентариев немало представителей информационной сферы. Это такие ваши известные коллеги, как Нурторе Жусип, Ермурат Бапи, Казыбек Иса, Сергей Пономарёв, Жанарбек Ашимжан, Бибигуль Жексенбай, Айгуль Капбарова. Это закономерно, что в парламенте представлены журналисты, отстаивающие интересы народа. К слову, в Администрации Президента тоже немало ваших коллег, которые, движимые чувством профессиональной солидарности, часто выступают своеобразным мостом между СМИ и государственными органами", - закала Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, с наступлением новой информационной эпохи система государственного управления стала остро нуждаться в людях, владеющих словом, умеющих выстраивать вертикальные и горизонтальные коммуникации.