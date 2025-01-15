Президент Касым-Жомарт Токаев принял главного исполнительного директора Masdar Мухаммеда Аль-Рамахи и генерального исполнительного директора по переработке и сбыту ADNOC Халида Салмина, передаёт BaigeNews.kz.

В рамках рабочего визита в Абу-Даби Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главным исполнительным директором компании Masdar Мухаммедом Аль-Рамахи.

Глава государства подчеркнул, что партнерство между Казахстаном и Masdar вышло на качественно новый уровень. Он отметил, что стороны успешно подписали все необходимые соглашения для реализации крупного проекта строительства ветроэлектростанции мощностью 1 ГВт в Жамбылской области. Объем инвестиций в данный проект составит 1,4 млрд долларов.

В свою очередь Мухаммед Аль-Рамахи проинформировал Президента о планах компании по началу строительных работ и выразил заинтересованность в использовании местных компонентов для производства ветряных турбин в рамках этого проекта.

Состоялся обмен мнениями относительно дальнейшего расширения присутствия Masdar в Казахстане и реализации новых значимых проектов в сфере возобновляемой энергетики и цифровизации.