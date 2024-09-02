Токаев: Увеличение лесных массивов должно стать по-настоящему народной идеей

Касым-Жомарт Токаев поручил организовать серьезную информационно-разъяснительную работу среди граждан идеиувеличения лесных массивов, передаёт корреспондент BaigeNews.kz
со ссылкой на пресс-службу Акорды.
"Надо, чтобы жители нашей страны были защищены от влияния негативных экологических факторов. Бизнес должен с большой ответственностью подходить к делу защиты природы. Правительству и палате "Атамекен" следует принять конкретные меры. Нужно продолжить широкое внедрение самых передовых технологий в эту сферу, а также наладить работу современной системы мониторинга эмиссий", - сказал Президент.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что в фокусе внимания останутся вопросы сохранения уникальной флоры и фауны Казахстана. Государство предпримет все необходимые меры для защиты лесов и степей от пожаров.
"Несмотря на огромное природное разнообразие Казахстана, леса занимают лишь 5% территории страны. Воспроизводство лесов имеет определяющее значение для сохранения экологического равновесия и дальнейшего устойчивого социально-экономического прогресса страны. С первых дней своего президентства я уделяю особое внимание этому вопросу", - сказал он.
Отмечено, что в стране набраны неплохие темпы озеленения, которые нельзя снижать. В лесном резервате "Семей орманы" функционирует единственный в Центральной Азии лесосеменной комплекс по выращиванию посадочного материала, соответствующий передовым международным стандартам. Необходимо масштабировать данный проект в других лесных регионах республики.
"Идея увеличения лесных массивов должна стать по-настоящему народной. По этой теме нужно организовать серьезную информационно-разъяснительную работу среди граждан", - подчеркнул Глава Казахстана.