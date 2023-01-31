Токаев указал на ухудшение качества медпомощи в Астане

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Президент Казахстана, выступая на совещании по развитию столицы, сообщил, что к очередям в поликлиниках и нехватке мест в роддомах приводит растущая демография, передаёт BaigeNews.kz.

"Продолжают поступать жалобы касательно низкого качества и доступности медицинских услуг в столице. Немаловажную роль во многом играет растущая демография. За последние 10 лет население Астаны увеличилось в 2,5 раза. Медицинская инфраструктура не поспевает за ростом численности столицы. В поликлиниках очереди, в родильных домах нехватка мест и они перегружены на 68%. Более того, некоторые больницы не соответствуют элементарным базовым санитарным нормам.



Приемные покои в детских больницах не оборудованы. Детский травматологический пункт в столице единственный, где всегда очень много пациентов. При этом многопрофильная детская больница №3 работает только как инфекционная. Там до сих пор нет хирургической, офтальмологической и травматологической помощи. Для столицы это неприемлемо", - заявил глава государства.

Также он указал на то, что некоторые больницы в погоне за сиюминутной выгодой закрывают некоторые медицинские направления.

"В недавно приватизированном Национальном научном медицинском центре перестали оказывать высоко востребованную помощь пациентам после пересадки почек", - отметил глава государства.

Он поручил министерству здравоохранения совместно с акиматом города решить все обозначенные вопросы детской медицины столицы.