Глава государства на совещании в Мангистауской области заявил, что несвоевременное строительство газоперерабатывающего завода в Жанаозене – большое упущение со стороны правительства, передаёт BaigeNews.kz.

"Ранее мной было поручено к 2024 году запустить газоперерабатывающий завод в Жанаозене. Однако из-за затянувшихся процедур контракт с подрядчиком был заключён только в прошлом году, а ввод в эксплуатацию перенесен на 2027 год. Это – большое упущение со стороны Правительства", - сказал Касым-Жомарт Токаев.