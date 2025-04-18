Токаев указал на большое упущение со стороны правительства
Сегодня, 17:39
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Сегодня, 17:39Сегодня, 17:39
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Глава государства на совещании в Мангистауской области заявил, что несвоевременное строительство газоперерабатывающего завода в Жанаозене – большое упущение со стороны правительства, передаёт BaigeNews.kz.
"Ранее мной было поручено к 2024 году запустить газоперерабатывающий завод в Жанаозене. Однако из-за затянувшихся процедур контракт с подрядчиком был заключён только в прошлом году, а ввод в эксплуатацию перенесен на 2027 год. Это – большое упущение со стороны Правительства", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Он отметил, что правительству необходимо взять на строгий контроль данный вопрос.
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