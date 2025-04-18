LIVE LIVE
LIVE
  • 18 Апреля, 17:56
  • BAIGENEWS

Токаев указал на большое упущение со стороны правительства

Сегодня, 17:39
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Токаев указал на большое упущение со стороны правительства Сегодня, 17:39
Сегодня, 17:39
63

Глава государства на совещании в Мангистауской области заявил, что несвоевременное строительство газоперерабатывающего завода в Жанаозене – большое упущение со стороны правительства, передаёт BaigeNews.kz.

"Ранее мной было поручено к 2024 году запустить газоперерабатывающий завод в Жанаозене. Однако из-за затянувшихся процедур контракт с подрядчиком был заключён только в прошлом году, а ввод в эксплуатацию перенесен на 2027 год. Это – большое упущение со стороны Правительства", - сказал Касым-Жомарт Токаев. 

Он отметил, что правительству необходимо взять на строгий контроль данный вопрос.

 

Самое читаемое

Наверх