Токаев торжественно вручил знак особого отличия Сату Токпакбаеву

В Акорде состоялась церемония вручения видному государственному и общественному деятелю, генерал-полковнику, ветерану органов национальной безопасности и обороны "Халық қаһарманы" Токпакбаеву Сату Бесимбаевичу знака особого отличия – Золотой звезды и ордена "Отан".



Касым-Жомарт Токаев отметил, что Сат Токпакбаев пользуется большим уважением в обществе, а его биография неразрывно связана с жизнью страны.

"Вы верно служили нашей Родине. Сразу после обретения Независимости Казахстаном Вы выполняли особо ответственные задачи, неустанно трудились во имя сохранения стабильности и целостности нашей страны. Это настоящий подвиг. Мы ценим, что и сейчас Вы трудитесь во благо народа. Вы достойный гражданин Казахстана", – подчеркнул Глава государства.

Сат Токпакбаев поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за признание его заслуг в сфере национальной безопасности и обеспечения стабильности нашей страны.