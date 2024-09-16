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Токаев торжественно вручил знак особого отличия Сату Токпакбаеву

Сегодня, 12:21
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Токаев торжественно вручил знак особого отличия Сату Токпакбаеву Сегодня, 12:21
Сегодня, 12:21
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В Акорде состоялась церемония вручения видному государственному и общественному деятелю, генерал-полковнику, ветерану органов национальной безопасности и обороны "Халық қаһарманы" Токпакбаеву Сату Бесимбаевичу знака особого отличия – Золотой звезды и ордена "Отан".

Касым-Жомарт Токаев отметил, что Сат Токпакбаев пользуется большим уважением в обществе, а его биография неразрывно связана с жизнью страны.

"Вы верно служили нашей Родине. Сразу после обретения Независимости Казахстаном Вы выполняли особо ответственные задачи, неустанно трудились во имя сохранения стабильности и целостности нашей страны. Это настоящий подвиг. Мы ценим, что и сейчас Вы трудитесь во благо народа. Вы достойный гражданин Казахстана", – подчеркнул Глава государства.
Сат Токпакбаев поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за признание его заслуг в сфере национальной безопасности и обеспечения стабильности нашей страны.
"Я целиком и полностью разделяю Ваши усилия по построению Справедливого Казахстана и Вашу политику, направленную на превращение нашей Отчизны в страну, отвечающую чаяниям народа. Я неизменно поддерживаю Ваш курс на укрепление нашей Независимости! Пусть в Казахстане никогда не будет ни внутренних, ни внешних конфликтов! Пусть в нашей стране всегда царят стабильность, единство и сплоченность", – сказал Сат Токпакбаев.
В торжественном мероприятии также приняли участие Государственный советник Ерлан Карин, Руководитель Администрации Президента Айбек Дадебай, председатель Комитета национальной безопасности Ермек Сагимбаев.

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